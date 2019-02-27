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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
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26 февраля 2019, 10:54
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку
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25 февраля 2019, 05:26
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У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Мужчина, переломавший ребра самарскому полицейскому, отправится за решетку
Промышленный районный суд Самары вынес приговор Ярославу Бурлакову, которого обвиняли в покушении на жизнь полицейского. Напомним, в июле прошлого года сотрудник уголовного розыска Павел Ломов получил серьезные травмы при задержании члена этнической ОПГ. Страж порядка стоял перед капотом машины Renault Megane, показал …
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28 апреля 2016, 12:22
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