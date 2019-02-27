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Материалы по теме:

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку

Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост. Она занимала его с марта 2007 года. Известно, что Любовь Дроздова ушла в отставку по собственному желанию, а исполняющим обязанности назначен зампредседателя Вадим Кудинов. Напомним, что еще в прошлом году
25 февраля 2019, 05:26
У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

У жителей Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Мужчина, переломавший ребра самарскому полицейскому, отправится за решетку

Мужчина, переломавший ребра самарскому полицейскому, отправится за решетку

Промышленный районный суд Самары вынес приговор Ярославу Бурлакову, которого обвиняли в покушении на жизнь полицейского. Напомним, в июле прошлого года сотрудник уголовного розыска Павел Ломов получил серьезные травмы при задержании члена этнической ОПГ. Страж порядка стоял перед капотом машины Renault Megane, показал 

28 апреля 2016, 12:22
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