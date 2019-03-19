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Материалы по теме:

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре.  Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит 
19 марта 2019, 05:06
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве

В Тольятти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя одной из местных строительных фирм. Как сообщили в региональном Главке полиции, правоохранители обратили внимание на действия этого человека при оформлении договора продажи квартиры в 
18 марта 2019, 08:49
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
В Самарской области 5-летний мальчик упал с балкона второго этажа

В Самарской области 5-летний мальчик упал с балкона второго этажа

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал малолетний ребенок. В больницу села Обшаровка в Приволжском районе Самарской области сегодня, 17 февраля, был доставлен мальчик 2008 года рождения с травмами средней степени тяжести.

Полицейские выяснили, что ребенок упал с балкона второго 

17 февраля 2014, 03:48
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