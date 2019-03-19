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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков
В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит …
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19 марта 2019, 05:06
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
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19 марта 2019, 04:01
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
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18 марта 2019, 11:58
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто
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17 марта 2019, 08:39
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В Самарской области 5-летний мальчик упал с балкона второго этажа
Полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал малолетний ребенок. В больницу села Обшаровка в Приволжском районе Самарской области сегодня, 17 февраля, был доставлен мальчик 2008 года рождения с травмами средней степени тяжести.
Полицейские выяснили, что ребенок упал с балкона второго …
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17 февраля 2014, 03:48
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