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На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети
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20 марта 2019, 07:08
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Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
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20 марта 2019, 05:16
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До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег
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20 марта 2019, 04:44
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За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный
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20 марта 2019, 03:59
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину
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19 марта 2019, 08:09
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
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18 марта 2019, 08:15
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На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис
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16 марта 2019, 02:50
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Реки в Самарской области вскроются после 26 марта
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14 марта 2019, 04:33
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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