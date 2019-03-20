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Материалы по теме:

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

На Садовой в Самаре разлился кипяток: произошло повреждение теплосети

В среду, 20 марта, на улице Садовой (рядом с пересечением с Ульяновской) произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Как написал в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев, «на Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе, надеюсь никто не пострадал». В мэрии 
20 марта 2019, 07:08
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по 
20 марта 2019, 05:16
До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 63-м регионе постепенно шла на спад, но за последнюю неделю по региону  немного выросла.  В Самаре же тенденция обратная. За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в регионе заразились этими заболеваниями 9,4 тысячи человек, 
20 марта 2019, 03:59
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину

В Сызрани воспитателя детского сада избили на глазах у маленьких детей. Об сообщила депутат городской думы Анна Жукова. По ее словам в понедельник, 18 марта, к ней обратился воспитатель детского сада - Денис Ф. Он рассказал, что 15 марта около 
19 марта 2019, 08:09
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

На Алма-Атинке пожарные больше трех часов тушили автосервис

Вчера, 15 марта, в 22.29 поступило сообщение о пожаре на улице Алма-Атинской, 63.
 
По информации ГУ МЧС по Самарской области, по указанному адресу загорелось двухэтажное строение. Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй повышенный ранг 
16 марта 2019, 02:50
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
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