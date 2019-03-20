За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный … Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 63-м регионе постепенно шла на спад, но за последнюю неделю по региону немного выросла. В Самаре же тенденция обратная. За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в регионе заразились этими заболеваниями 9,4 тысячи человек,