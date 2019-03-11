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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку
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25 февраля 2019, 05:26
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260
Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители. По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы …
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12 декабря 2017, 12:55
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В школах Самары накануне Нового года усилят охрану
Во время проведения школьных новогодних вечеров будут усилены действующие посты охраны и пропускной режим с привлечением родительской общественности, сообщили в департаменте образования Самары.
В образовательных учреждениях города обновлены «Паспорта антитеррористической защищённости», проверены системы видеонаблюдения и контроля доступа. В 155 …
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18 декабря 2014, 03:37
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Прием заявлений в первые классы стартует в самарских школах 9 марта
В этом году прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений Самары стартует в ближайшее воскресенье, 9 марта, сообщает городской департамент образования.
Предусмотрены две волны приема. Для лиц, проживающих на закрепленной за школой территории, прием начинается 9-10 марта. Для незакрепленных лиц - …
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5 марта 2014, 04:59
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С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина
Руководителем департамента образования администрации г. о. Самара назначена Лилия Галузина (на фото). Её предшественница на этом посту Надежда Колесникова, как уже сообщала «ТЕРРА», перешла на работу в министерство образования и науки Самарской области. Она займет должность заместителя главы ведомства и …
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17 февраля 2014, 10:05
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