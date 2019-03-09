3
56
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку

Житель Сызрани, задолжавший родственнику деньги, пошел на аферу и получил проблемы с законом. Мужчина занял приличную сумму и не спешил отдавать. Во время очередной посиделки речь зашла о возврате денег. Должник решил отдать своему кредитору банковскую карту. Родственник взял «пластик», 
9 марта 2019, 09:39
Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах

Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива 

8 марта 2019, 06:33
Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города

В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина 
7 марта 2019, 09:03
Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

В среду, 6 марта, в Сызрани произошла авария: на улице Мира столкнулись микроавтобус и легковушка «Лада Приора». ДТП случилось около девяти утра. По предварительным данным, в момент столкновения машина отечественного производства выезжала со второстепенной дороги и ее водитель не предоставил 
6 марта 2019, 10:51
В Самаре карасей, плотву и окуней могут исключить из суточной нормы ловли рыбы

В Самаре карасей, плотву и окуней могут исключить из суточной нормы ловли рыбы

В Самарской губдуме предложили внести поправку в правила ловли рыбы на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. На сегодняшний день суточная норма вылова водных ресурсов, в том числе не имеющих промысловой ценности составляет 5 килограммов или один экземпляр, если его вес превышает 

2 марта 2019, 04:22
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе

Очередные подозрительные рыбины выловили на днях в Волге сызранские рыбаки, передает «Маленькая Сызрань». Фотографии не внушающих доверия судаков выложили в паблике «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».
 
Рыбак - автор снимков - интересуется, что это может быть 
16 февраля 2019, 03:48
Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести 
25 декабря 2018, 01:57
В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. 
 
Инспектор Самарского управления Росрыболовства достаёт из 
5 декабря 2018, 10:25
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.

Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в 
3 мая 2018, 03:50
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
Самарские школы закрываются на карантин

Самарские школы закрываются на карантин

В Самаре 11 учебных заведений полностью закрыты на карантин. Как сообщили «ТЕРРЕ» в областном Минобразования, массовые заболевания гриппом и ОРВИ отмечены в 54 школах, здесь не работает 221 класс, в которых обучаются около 5 тысяч человек. Инфекция обнаружена у почти 

7 февраля 2018, 05:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх