Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …