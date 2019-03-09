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Сызранец «грабанул» сам себя, чтобы не отдавать деньги банку
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9 марта 2019, 09:39
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Массажистка из Сызрани сыграла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу песню о мамах
Яна Архипова поведала легендарному телеведущему лайфхак о пользе утренней гимнастики и даже показала несколько приемов для лицевой разминки. Изумленный Якубович в этом ей активно помогал. Кроме того, наша землячка преподнесла и свой подарок ведущему – в сопровождении детского творческого коллектива …
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8 марта 2019, 06:33
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Пропавшего в Сызрани железнодорожника нашли в сугробе в центре города
В среду, 6 марта, в Сызрани завершились поиски пропавшего железнодорожника. Они длились месяц, а тело мужчины обнаружили буквально в 20 минутах ходьбы от его дома, пишет ktv-ray.ru. Последний раз его видели 2 февраля. По словам родственников, в роковой вечер мужчина …
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7 марта 2019, 09:03
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Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП
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6 марта 2019, 10:51
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В Самаре карасей, плотву и окуней могут исключить из суточной нормы ловли рыбы
В Самарской губдуме предложили внести поправку в правила ловли рыбы на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. На сегодняшний день суточная норма вылова водных ресурсов, в том числе не имеющих промысловой ценности составляет 5 килограммов или один экземпляр, если его вес превышает …
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2 марта 2019, 04:22
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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В Сызрани рыбаки начали выбрасывать свой улов из-за странных наростов на рыбе
Очередные подозрительные рыбины выловили на днях в Волге сызранские рыбаки, передает «Маленькая Сызрань». Фотографии не внушающих доверия судаков выложили в паблике «Рыбалка в Сызрани - Syzran Fishing».
Рыбак - автор снимков - интересуется, что это может быть …
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16 февраля 2019, 03:48
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Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России
В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести …
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25 декабря 2018, 01:57
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В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов.
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5 декабря 2018, 10:25
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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Самарские школы закрываются на карантин
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7 февраля 2018, 05:25
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