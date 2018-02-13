Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, что бактерия устойчива к популярным антибиотикам (тетрациклин, налидиксовая кислота и ципрофлоксацин), устранить инфекцию непросто. Campylobacter jejuni может возникнуть в организме человека в любом возрасте, поэтому на сегодняшний день она является одной из основных причин пищевых отравлений в США и в Европе. Пик заболеваемости приходится на детей моложе 1 года и лиц 15-29 лет.
Исследование американских ученых началось после того, как в 2016 году в штате Колорадо с кампилобактериозом было госпитализировали 12 человек. В настоящее время в штате запрещена продажа парного молока, но его нетрудно найти на прилавках местных магазинов.
Специалисты советуют быть осторожными и не употреблять непастеризованное молоко. При первых признаках заражения инфекцией незамедлительно обращаться к врачу.
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