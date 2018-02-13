В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и …