Самарские ученые изобрели то, что может изменить мир В Самаре ученые разработали то, что «может изменить мир». Список таких изобретений (всего их десять) составило агентство «РИА Новости». В него включена разработка ученых Самарского университета – сверхлегкий дифракционный объектив. В ноябре 2017 года вуз представил эту разработку в Лиссабоне …