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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Специалисты Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо обнаружил самое холодное место на Земле. Оно находится в Антарктике. Речь идет о впадинах на Антарктическом ледяном щите. Температура воздуха там может понижаться до -98 градусов.

Явление объясняется 
27 июня 2018, 11:27
Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, 

27 июня 2018, 02:21
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым

10 мая чествовали самых выдающихся ученых современности. Раз в год за вклад в решение задач в разных областях науки им вручают губернаторскую премию в 350 тысяч рублей.
11 мая 2018, 12:43
Самарские ученые изобрели то, что может изменить мир

Самарские ученые изобрели то, что может изменить мир

В Самаре ученые разработали то, что «может изменить мир». Список таких изобретений (всего их десять) составило агентство «РИА Новости». В него включена разработка ученых Самарского университета – сверхлегкий дифракционный объектив. В ноябре 2017 года вуз представил эту разработку в Лиссабоне 

12 апреля 2018, 02:10
Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

В сети активно обсуждается ролик, который сделал энтузиаст-уфолог. Он изучил спутниковые снимки снимки Антарктиды и предположил, что под слоями снега там спрятана инопланетная антенна. К таким выводам он пришел из-за того, что на фото видны идеально ровные возвышенности, идущие параллельно 
10 апреля 2018, 10:37
Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Ученые открыли в атмосфере Венеры загадочный теплый слой

Ученые открыли в атмосфере Венеры загадочный теплый слой

Этот слой был открыт благодаря температурной карте. Ее создали на основе данных, которые собирал зонд «Венера-Экспресс». Ученые мира, в том числе российские, участвовали в создании карты. Денис Беляев, один из соавторов открытия, рассказал, что теплый слой находится на той же 
20 марта 2015, 03:49
Озоновому щиту Земли угрожают неизвестные вещества

Озоновому щиту Земли угрожают неизвестные вещества

В атмосфере Земли существуют вещества, разрушающие озоновый слой не меньше фреона. Такое открытие сделали европейские ученые. Речь идет об образовании газов VSLS. Экологи подчеркивают, что раньше они не обращали на них особого внимания, так как они являются «короткоживущими субстанциями», распад 

17 февраля 2015, 04:44
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