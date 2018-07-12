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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле
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27 июня 2018, 11:27
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Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака
Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, …
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27 июня 2018, 02:21
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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Дмитрий Азаров вручил награды выдающимся самарским ученым
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11 мая 2018, 12:43
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Самарские ученые изобрели то, что может изменить мир
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12 апреля 2018, 02:10
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Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде
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10 апреля 2018, 10:37
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Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»
Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
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30 ноября 2017, 02:06
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Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде
Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
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10 ноября 2017, 10:54
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Ученые открыли в атмосфере Венеры загадочный теплый слой
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20 марта 2015, 03:49
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Озоновому щиту Земли угрожают неизвестные вещества
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17 февраля 2015, 04:44