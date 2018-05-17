Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи … В Самаре в день праздника «Последний звонок - 2018», который состоится 24 мая, в центре города перекроют дорогу по улице Ленинградской. Как уже сообщала «ТЕРРА», в этот день почти 3 тысячи