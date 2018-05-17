В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети дорог 63-го региона, включая актуальную мультимодальную схему Самаро-Тольяттинско-Сызранской агломерации». После этого будет составлен план мероприятий по оптимизации и развитию областной транспортной инфраструктуры. Результат ученые должны будут оформить в виде комплексных схем организации дорожного движения для муниципалитетов, а также общей стратегии развития. Срок окончания работ - до 30 ноября 2018 года.
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