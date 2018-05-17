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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 мая 2018г 
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

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Учебную модель наноспутника для школьников разработали в Самаре

В Самаре ученые разработали учебную модель наноспутника. Это «конструктор», с помощью которого школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий.

«Используемые в модели конструктивные решения идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U», - сообщили в Самарском университете.

Ученые из Самары 

21 марта 2018, 03:55
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