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В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры
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29 мая 2019, 04:00
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе
Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч …
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17 мая 2019, 04:15
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Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным
Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, …
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17 мая 2019, 11:59
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Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно
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17 февраля 2019, 10:01
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Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован
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16 февраля 2019, 02:50
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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