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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В среду, 29 мая, во время проведения гидравлических испытаний произошел порыв коммуникаций и провал грунта под рельсами в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Сейчас трамваи № 7 и № 19 курсируют по резервной схеме, сообщили в горадминистрации. Трамваи № 
29 мая 2019, 04:00
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, 
17 мая 2019, 11:59
Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.
 
Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает 
17 февраля 2019, 10:01
Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.
 
Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После 
16 февраля 2019, 02:50
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
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