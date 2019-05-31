Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.



Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает …