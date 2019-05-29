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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Во вторник, 28 мая, в Кинеле произошла «пьяная» авария. В 23:55 21-летний водитель ехал на легковушке «Лада Гранта» по улице Ленина в направлении Крестьянской. В какой-то момент пьяный автомобилист вылетел на правую обочину, но не справился с управлением и его 
29 мая 2019, 05:33
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление 
29 мая 2019, 05:17
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.
 
Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает 
17 февраля 2019, 10:01
Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.
 
Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После 
16 февраля 2019, 02:50
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23

"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка

Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.

«Плитка в «струкачах» уходит под землю, 
13 августа 2018, 09:14
В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»

Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии 
11 июня 2017, 05:28
В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения

В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения

Маршрутка 205 следовала в сторону Ставропольский. Снесла столб освещения примерно в 16.30. По предварительной информации серьезно пострадало 7 человек. Пока о погибших нет сведений. Движение автомашин сейчас происходит только по 1 полосе. Парализовано движение трамваев по Ново-Вокзальной.
10 июня 2017, 07:05
В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.
 
Это будет сделано с 

3 августа 2016, 04:37
В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
 
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и 
24 ноября 2015, 10:58
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