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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
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29 мая 2019, 05:33
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
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29 мая 2019, 05:17
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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
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29 мая 2019, 05:02
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно
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17 февраля 2019, 10:01
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Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован
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16 февраля 2019, 02:50
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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"Такое чувство, что подрядчику ранее сделали обрезание рук": в Струковском саду просела тротуарная плитка
Жители Самары обратили внимание на проблемы в еще одной недавно благоустроенной достопримечательности Самары. Объектом пристального внимания стал Струковский Сад. Там начала проваливаться свежеуложенная тротуарная плитка. Фото с места «происшествия» уже будоражат просторы интернета.
«Плитка в «струкачах» уходит под землю, …
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13 августа 2018, 09:14
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В Самаре на Ново-Вокзальной «десятка» опрокинула «Газель»
Сегодня, 11 июня, около 7:00 в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло серьезное ДТП. Как передает Прогородсамара, там столкнулись ВАЗ-2110 и «Газель». Удар был такой силы, что фургон опрокинулся на левый бок и развалился. На месте аварии …
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11 июня 2017, 05:28
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В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения
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10 июня 2017, 07:05
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В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними
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3 августа 2016, 04:37
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В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной
Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и …
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24 ноября 2015, 10:58
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