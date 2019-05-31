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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, 
31 мая 2019, 01:47
В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В среду, 29 мая, в Сызрани произошел неприятный инцидент — вороны атаковали двухлетнего ребенка во дворе дома на проспекте Космонавтов в юго-западном районе. Во время утренней прогулки малыш увидел на детской площадке птенца, который хромал. Конечно, он решил поближе рассмотреть 
31 мая 2019, 09:02
В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор

В четверг, 30 мая, в Самарской области произошла трагедия - на свиноферме в поселке Кировский Красноармейского района погибли три человека. По предварительной информации, 30-летний рабочий свинофермы чистил коллектор. Он долгое время не подавал признаков жизни и двое его коллег забеспокоились 
30 мая 2019, 08:27
В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое

В среду, 29 мая, произошла крупная дорожная авария в Чапаевске. В 23:00 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице Железнодорожной в направлении Таганрогской. Он выбрал скорость, которая не позволяла ему контролировать машину, и не сумел справиться с управлением. В итоге 
30 мая 2019, 03:25
В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, в столице 63-го региона забил новый фонтан. По словам очевидцев, гейзер высотой почти с девятый этаж многоквартирного дома появился на улице Ново-Вокзальной, на участке между трамвайными путями и асфальтированной дорогой. Сейчас поток воды прекратился - видимо, 
30 мая 2019, 01:46
В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы

Во вторник, 28 мая, в Новокуйбышевске случилось ЧП. У дома № 38 по проспекту Победы примерно в 11:00 обвалилась кирпичная стена. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в управляющей компании ООО «Новоградсервис», произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки у первого 
28 мая 2019, 02:28
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
В Самаре внедорожник провалился под асфальт

В Самаре внедорожник провалился под асфальт

В понедельник, 13 мая, в Самаре снова провалился под асфальт автомобиль. По словам очевидцев в соцсетях, это произошло в районе дома № 58 по улице Венцека — внедорожник «Ниссан Террано» ушел в яму правым передним колесом. Обошлось без пострадавших.
 
14 мая 2019, 08:57
«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»

«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»

В Самаре снова объявились «земляные черви»: на этот раз провал в асфальте возник на улице Ленинской, неподалеку от стадиона «Динамо». 
На Ленинской напротив «Динамо» провал, почти сразу после улицы Льва Толстого. Будьте осторожны! - рассказал в группе «ДТП Самара 163» 
25 апреля 2019, 01:19
«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, 
9 апреля 2019, 08:14
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