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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня
В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, …
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31 мая 2019, 01:47
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В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша
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31 мая 2019, 09:02
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В Самарской области трое рабочих погибли, когда чистили коллектор
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30 мая 2019, 08:27
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В Самарской области «четырнадцатая» врезалась в опору теплотрассы: пострадали трое
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30 мая 2019, 03:25
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В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
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30 мая 2019, 01:46
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В Новокуйбышевске рухнула часть стены девятиэтажки на проспекте Победы
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28 мая 2019, 02:28
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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В Самаре внедорожник провалился под асфальт
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14 мая 2019, 08:57
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«Снова черви»: в Самаре образовался провал около стадиона «Динамо»
В Самаре снова объявились «земляные черви»: на этот раз провал в асфальте возник на улице Ленинской, неподалеку от стадиона «Динамо».
На Ленинской напротив «Динамо» провал, почти сразу после улицы Льва Толстого. Будьте осторожны! - рассказал в группе «ДТП Самара 163» …
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25 апреля 2019, 01:19
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«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе
Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, …
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9 апреля 2019, 08:14
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