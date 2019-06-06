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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре завершен процесс над 46-летним местным жителем. Он обвинялся в серии краж мобильных телефонов.

Злоумышленник орудовал с 23 августа по 18 сентября прошлого года. Он забирался на чердак одного из корпусов больницы имени Семашко, а оттуда проникал в другие помещения. 

8 мая 2019, 11:46
В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре вступил в силу приговор в отношении местного жителя Анатолия Надточего. Он обвинялся в том, что вербовал боевиков для запрещенной в России организации «Правый сектор».

По версии следствия, мужчина завел страницу в одной из соцсететей. С ее помощью, а также 

6 мая 2019, 02:41
«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону

Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку 

6 мая 2019, 01:48
В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника

Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента 

23 апреля 2019, 11:18
В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя пушная ферма по разведению норок. Она была расположена в городе Раден. В марте активисты Немецкого бюро по защите животных сняли видео, на котором были запечатлены условия содержания зверьков. По словам зоозащитников, зверей поместили в тесные клетки, 
2 апреля 2019, 02:40
В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.

Забастовка проходит в Гамбурге, 
15 января 2019, 02:59
В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию

Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.

Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили 
27 декабря 2018, 10:52
Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.

Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, 

15 ноября 2017, 08:44
Смертельные инъекции: Медбрат в Германии обвиняется в убийстве 84 человек

Смертельные инъекции: Медбрат в Германии обвиняется в убийстве 84 человек

В Германии закончилось новое расследование в отношении серийного убийцы Нильса Хегеля. Этот преступник уже был приговорен в позапрошлом году к пожизненному заключению за убийство шести пациентов в период его работы медбратом. Как сообщает Bild, теперь установлено, что Хегель причастен к 

28 августа 2017, 03:39
Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств

Группа ученых из Австралии и Бразилии создала робота для раскрытия убийств. Об этом рассказали зарубежные СМИ.
Новое устройство обладает функцией принятия порядка 60 решений, которые будут эффективными при раскрытии преступлений. В частности, у робота есть навыки владения холодным оружием. Он 

10 апреля 2017, 12:34
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
Как уточняется, обвинение предъявлено по 59 убийствам и 

27 марта 2017, 03:21
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