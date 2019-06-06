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Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам
Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось …
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4 июня 2019, 03:43
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В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы
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8 мая 2019, 11:46
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В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»
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6 мая 2019, 02:41
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«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону
Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку …
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6 мая 2019, 01:48
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В Самарской области двое подростков забили до смерти своего собутыльника
Следователи из города Отрадный завершили расследование жестокого убийства. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По версии следствия, двое несовершеннолетних распивали с приятелем спиртное в селе Красная горка. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В итоге, подозреваемые забили своего оппонента …
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23 апреля 2019, 11:18
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В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок
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2 апреля 2019, 02:40
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В нескольких немецких аэропортах началась забастовка
В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.
Забастовка проходит в Гамбурге, …
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15 января 2019, 02:59
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В Германии мальчик, недовольный рождественскими подарками, вызвал полицию
Довольно необычный вызов пришлось отрабатывать полицейским в немецком городе Цетель. Правоохранителям позвонил рассерженный мальчик, пояснив, что он получил на Рождество совсем не те подарки, о которых просил.
Прибывшие на место стражи порядка посмотрели список пожеланий юного «потерпевшего» и сравнили …
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27 декабря 2018, 10:52
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Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд
В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.
Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, …
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15 ноября 2017, 08:44
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Смертельные инъекции: Медбрат в Германии обвиняется в убийстве 84 человек
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28 августа 2017, 03:39
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Ученые создали робота-полицейского для раскрытия убийств
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10 апреля 2017, 12:34
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Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах
Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
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27 марта 2017, 03:21
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