В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с Chevrolet … В воскресенье, 14 апреля, в Тольятти произошла авария, в которой был травмирован мотоциклист. В 16:26 60-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet по прилегающей территории со стороны улицы Плотинной в направлении Ярославской. По предварительной версии, при везде с прилегающей территории он