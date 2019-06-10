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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара
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9 июня 2019, 05:00
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В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе
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9 июня 2019, 04:35
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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
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7 июня 2019, 03:12
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В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали
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7 июня 2019, 09:06
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
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24 мая 2019, 02:04
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В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина
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20 мая 2019, 10:21
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В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал
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16 мая 2019, 02:05
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В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист
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25 апреля 2019, 01:47
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В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с Chevrolet
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15 апреля 2019, 03:23
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