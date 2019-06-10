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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»

ООО «Ашан» подал иск в отношении ООО «Виктор и Ко Московский» - оператора самарского ТРК «Московский». С ответчика требуют взыскать более 3 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, «в ходе действия контракта ООО «Ашан» столкнулось с нарушениями обязательств по 
10 июня 2019, 05:14
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Три женщины сгорели заживо после страшного ДТП на трассе Оренбург-Самара

Автомобилисты сняли на видео жуткую аварию, произошедшую на трассе Оренбург-Самара. В ДТП погибли три женщины.
 
Авария произошла в районе села Новоалександровка Бузулукского района, примерно в 30 километах от границы с Самарской областью. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись 
9 июня 2019, 05:00
В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе

В Самаре серебристый «Крузак» повис на заборе

Сегодня, 9 июня,  на пересечении Московского шоссе и Советской армии произошло довольно крупное ДТП. Там столкнулись черная «Приора» и серебристый «Крузак». По словам очевидцев, обе машины всмятку. Свидетели пытаются выяснить причины произошедшего. О пострадавших не сообщается.
 
«Не хотелось бы 
9 июня 2019, 04:35
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В пятницу, 7 июня, в Самарской области случилась страшная авария на трассе. В 06:55 на 1028 километре федеральной автодороги М-5 в Красноярском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным,  травмы получили семь человек, трое пострадавших погибли. В обстоятельствах 
7 июня 2019, 09:06
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в 
24 мая 2019, 02:04
В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина

В ночном пожаре в Самарской области погиб 58-летний мужчина

В ночь на понедельник, 20 мая, произошел пожар в Сызранском районе региона. В населенном пункте Междуреченск на улице Железнодорожной горели надворные постройки на площади 60 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 01:08. 

- В 01:26 была объявлена локализация пожара, 
20 мая 2019, 10:21
В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал

В Самарской области пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП и пострадал

В среду, 15 мая, произошла авария с мотоциклистом в Хворостянском районе. 46-летний мужчина, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле «Евратекс» по улице Целинной в поселке Прогресс. По предварительной версии, он нарушил правила —  не выбрал боковой интервал, 
16 мая 2019, 02:05
В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист

В ДТП с «Грантой» в Тольятти погиб мотоциклист

В четверг, 25 апреля, в Тольятти произошла страшная авария. В микрорайоне Шлюзовой на улице Железнодорожной лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковушка «Лада Гранта». От страшного удара у мотоцикла отлетело колесо, оказалась деформирована вся передняя часть, автомобиль тоже получил механические 
25 апреля 2019, 01:47
В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с Chevrolet

В Тольятти мотоциклист пострадал в ДТП с Chevrolet

В воскресенье, 14 апреля, в Тольятти произошла авария, в которой был травмирован мотоциклист. В 16:26 60-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet по прилегающей территории со стороны улицы Плотинной в направлении Ярославской. По предварительной версии, при везде с прилегающей территории он 
15 апреля 2019, 03:23
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