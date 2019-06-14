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Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии
21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на …
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13 июня 2019, 11:04
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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре
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7 июня 2019, 08:51
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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
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1 марта 2019, 03:54
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В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров
На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.
Подробности мероприятия - в выпусках новостей …
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22 октября 2018, 01:00
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Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
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5 октября 2018, 04:35
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Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»
Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. …
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4 октября 2018, 03:16
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