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Материалы по теме:

Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на 
13 июня 2019, 11:04
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

В новом сезоне Российской премьер-лиги домашние матчи Футбольного клуба «Оренбург» будут проводиться на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор высшего дивизиона Виктор Пышкин. По его словам, причиной переноса игр в столицу 63-го региона стало то, что стадион клуба 
7 июня 2019, 08:51
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что 
6 июня 2019, 04:42
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился  главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.

Подробности мероприятия -  в выпусках новостей 
22 октября 2018, 01:00
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. 

4 октября 2018, 03:16
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