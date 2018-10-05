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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. 

4 октября 2018, 03:16
Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября 

3 октября 2018, 02:15
В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь 

11 сентября 2018, 10:17
Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани

Тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович намерен уйти в отставку после провального матча в Сызрани

Главный тренер ФК «Ростов» Миодраг Божович (на фото) заявил, что уйдет в отставку после поражения своей команды в Сызрани в матче 1/16 финала Кубка России по футболу. Об этом наставник заявил на послематчевой конференции вечером в среду, 24 сентября.
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25 сентября 2014, 02:19
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