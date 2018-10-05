5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была "Црвена Звезда", с которым Божович стал чемпионом Сербии.
Напомним, ранее «Крылья» сообщили об отставке с тренерского поста Андрея Тихонова. Он проработал в Самаре чуть больше года. За это время он успел вывести своих подопечных в Футбольной национальной лиге в элитный дивизион. Однако в новом чемпионате России самарцы не смогли показать хорошего результата. После девяти туров волжане занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Именно с этим обстоятельством и связываются перемены на тренерском мостике.
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