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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета.

Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара 

22 мая 2019, 02:28
10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

В среду, 22 мая, 10 тысяч болельщиков поддержат на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». Напомним,что уже завтра в Самаре пройдет финальный матч Олимп-Кубка России по футболу. За победу сразятся Локомотив» и екатеринбургский «Урал».Игра начнется в 18:30 по московскому времени, пишет 
21 мая 2019, 04:35
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

После домашнего поражения от  столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
 
Не случилось. Динамовцы дважды вели 
19 мая 2019, 06:25
«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

Матч на «Самара-Арене» закончился победой более титулованной команды со счетом 1:2.
 
Играли «Крылья Советов» неплохо. На самом деле неплохо. Несмотря на отсутствие системообразующих игроков – Корниленко, Самедова, Джано, Тимофеева. Кто из-за травм, кто из-за условий аренды не мог играть. 
18 мая 2019, 11:09
Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
 
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным 
18 мая 2019, 08:36
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» вышли на матч против грозненского клуба, который стремится в еврокубки, в 

12 мая 2019, 08:53
«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» продолжают расхлебывать последствия матча с «Уралом», который прошел 25 апреля на стадионе «Самара Арена». Встреча тогда завершилась поражением волжан со счетом 0:1. Некоторые болельщики, наблюдая за проигрышем команды, оказались не в силах сдержать своих эмоций. В итоге в 

7 мая 2019, 10:05
«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА

На стадионе «Металлург» завершился матч между молодёжными составами «Крыльев Советов» и ЦСКА. Для самарцев первый матч в сезоне начался с поражения со счетом 1:3. У москвичей забитыми голами отметились Олейников, Попов и Жиронкин. У волжан единственный ответный мяч с пенальти 

31 июля 2018, 02:19
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ

31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.

Вполне понятно, что фаворитом 
31 июля 2018, 09:53
Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки

В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.

Конфликт разгорелся 
30 июля 2018, 04:24
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