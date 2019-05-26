26 мая самарские «Крылья Советов» сыграли заключительный матч в основной части чемпионата РПЛ. Соперником волжан стал московский ЦСКА. На выезде «КС» потерпели само разгромное поражение в этом сезоне со счетом 6:0.
Дублем у «армейцев» отличился Федор Чалов. Благодаря ему он стал лучшим бомбардиром текущего чемпионата, имея на своем счету 15 забитых мячей. Еще по одному голу в составе ЦСКА забили Бийол, Магнуссон, Сигурдссон и Обляков.
По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 13-место в турнирной таблице. Теперь им предстоит побороться за прописку в элитном футбольном дивизионе в стыковых матчах. Соперником команды Миодрага Божовича по "стыкам" будет "Нижний Новгород", который финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге. Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится в четверг, 30 мая на поле соперника. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня, сообщает сайт «КС».
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