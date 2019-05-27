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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе будут усиленно проверять колумбийскую говядину

В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
5 октября 2018, 01:56
В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.

Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика 
18 сентября 2018, 10:00
Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.

За выявленные 

10 августа 2018, 11:35
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

Необычную картину наблюдали вчера, 2 июня, самарские водители на дороге города. Рядом с постом ДПС, который на въезде в областной центр в поселке Зубчаниновка, расположились не только машины, но и... горы мяса. Очевидцы засняли необычное зрелище на видео и предположили, 
3 июня 2018, 04:20
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