Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели проверку ряда образцов продуктов. Всего испытания прошли 94 пробы. Исследования показали, что некоторые продукты не соответствуют надлежащим нормам качества.
«В пяти пробах куриного фарша и в одном образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме того, в 3 пробах сырого молока было выявлено превышение соматических клеток и общей бактериальной обсемененности», - сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.
Полученные результаты отправили в Россельхознадзор для принятия необходимых мер.
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