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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

В Тольятти осудили мошенницу из Нижнего Новгорода. 29-летняя женщина, сидя в декрете, решила заработать денег на любителях отдохнуть в теплых странах. Для этого злоумышленница создала страницу в соцсети, на которой разместила объявление о продаже турпутевок по низким ценам.

В итоге к 

23 апреля 2019, 02:05
Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

 Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, 

23 апреля 2019, 12:22
В Италии откроется первый подводный ресторан

В Италии откроется первый подводный ресторан

В ближайшем будущем в Италии появится первый в стране подводный ресторан. Заведение планируется расположить на курорте Портофино в регионе Лигурия.

Разработчики проекта намерены сделать все, чтобы посетители получили самые яркие впечатления. Ресторан будет оборудован в морском бассейне на глубине 
17 апреля 2019, 03:51
И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова

И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова

Обязанности руководителя департамента туризма Самарской области исполняет Аксана Чтецова. Новый «и.о.» не первый год занимает пост заместителя главы этого ведомства, пишет «Самарское обозрение». Однако неясно, означает ли это назначение карьерный рост для нее в ближайшем будущем.
4 апреля 2019, 12:34
В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни

В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу сети закрываются до утра понедельника. При этом, отмечают сенаторы, магазины шаговой доступности работают без 

20 февраля 2019, 02:13
В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.

В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

14 августа 2018, 10:07
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.

Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 

15 июня 2018, 11:33
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
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