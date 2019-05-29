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Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки
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23 апреля 2019, 02:05
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Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, …
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23 апреля 2019, 12:22
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В Италии откроется первый подводный ресторан
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17 апреля 2019, 03:51
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И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова
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4 апреля 2019, 12:34
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В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу сети закрываются до утра понедельника. При этом, отмечают сенаторы, магазины шаговой доступности работают без …
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20 февраля 2019, 02:13
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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта
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14 августа 2018, 10:07
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Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре
Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.
Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена …
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15 июня 2018, 11:33
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Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
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5 июня 2018, 09:47
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