Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.
Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и других граждан, имеющих особые заслуги перед страной.
При этом чиновники оставили возможность похоронить близких родственников на уже имеющихся участках либо в уже имеющуюся могилу при соблюдении санитарных норм и правил.
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