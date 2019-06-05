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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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29 мая 2019, 02:48
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Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

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5 апреля 2019, 12:47
В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни

В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу сети закрываются до утра понедельника. При этом, отмечают сенаторы, магазины шаговой доступности работают без 

20 февраля 2019, 02:13
Британский кот испортил картину XVII века

Британский кот испортил картину XVII века

В Британии кот случайно испортил картину XVII века. Полотно кисти портретиста Джона Майкла Райта принадлежит искусствоведу Бендору Гросвенору. Он приобрел его в 2015 году за  5250 фунтов стерлингов и работал над восстановлением. В какой-то момент кот внезапно прыгнул на произведение 
10 января 2019, 02:20
В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

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В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

14 августа 2018, 10:07
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.

Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 

15 июня 2018, 11:33
400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

19 марта британские школы подверглись спам-атаке. В образовательные учреждения поступили электронные письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Для того, чтобы предотвратить трагедию, автор требовал выкуп. Всего было зафиксировано 400 писем.

Полицейские поспешили успокоить панику, и заявили, что 
19 марта 2018, 11:12
Слово «мама» убрали с открыток ко Дню матери в Британии

Слово «мама» убрали с открыток ко Дню матери в Британии

К празднованию Дня матери в Великобритании две сети супермаркетов выпустили специальные политкорректные открытки. В них слово mother ("мама") в заменили на слово you ("ты"). После этого поздравление стало звучать как "Happy You Day" ("Поздравляю с твоим днем"). Подобные открытки появились в сети 
12 марта 2018, 09:37
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