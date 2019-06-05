|
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
|
29 мая 2019, 02:48
|
Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
|
5 апреля 2019, 12:47
|
В России хотят ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу сети закрываются до утра понедельника. При этом, отмечают сенаторы, магазины шаговой доступности работают без …
|
20 февраля 2019, 02:13
|
Британский кот испортил картину XVII века
|
10 января 2019, 02:20
|
В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта
|
14 августа 2018, 10:07
|
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре
Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.
Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена …
|
15 июня 2018, 11:33
|
400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
|
19 марта 2018, 11:12
|
Слово «мама» убрали с открыток ко Дню матери в Британии
|
12 марта 2018, 09:37
Мы Вам перезвоним!