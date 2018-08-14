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Самара обогнала Москву по обеспеченности торговыми центрами

Самара обогнала Москву по обеспеченности торговыми центрами

Самара вышла на второе место по обеспеченности торговыми площадями в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования компании Knight Frank. По итогам первого полугодия 2018 года на каждую 1000 жителей областного центра приходится 616 квадратных метров торговых 
14 августа 2018, 12:00
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»

Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Со всеми событиями, которые произошли за день, вас познакомят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Пока идут последние приготовления к эфиру, предлагаем ознакомиться со списком главных тем:
Двойной юбилей. На 
13 августа 2018, 06:17
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
В Самаре ограничили движение автобусов в районе

В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"

 В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении 

10 августа 2018, 03:21
Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

Вновь ограничили движение грузовиков на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской губернии снова введены ограничения на движение большегрузов по дороге М-5. Мера коснулась участка от Тольятти до Сызрани с 889 по 977 километр. Ограничения распространяются на грузовики массой более 3,5 тонн и габаритами шире 3 метров 40 сантиметров. Проезд 

10 августа 2018, 09:39
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.

Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 

15 июня 2018, 11:33
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
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