19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.
В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на движение транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности.
С 7:00 до 16:00 19 августа на территории города Самары будет ограничено движение транспорта по улице Максима Горького от улицы Венцека до Вилоновской, по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Молодогвардейской, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до Лесной, по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до Ново-Садовой, по улице Осипенко от улицы Ново-Садовой до Лесной, по улице Циолковского от улицы Осипенко до Невской, по улице Невской от улицы Циолковского до Молодогвардейской, по улице Молодогвардейской от улицы Невской до Полевой, по улице Молодогвардейской от улицы Полевой до Ульяновской, по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до Красноармейской, по улице Молодогвардейской от улицы Красноармейской до Ленинградской, по улице Чапаевской от улицы Ленинградской до Красноармейской, по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до Вилоновской, по улице Куйбышева от улицы Венцека до Вилоновской, по улице Шостаковича от улицы Куйбышева до Фрунзе, по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до Вилоновской.
2. С 20:00 18 августа до 16:00 19 августа ы границах описанных выше улиц будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
3. Будет организовано двустороннее движение по улице Ленинградской от улицы Максима Горького до Куйбышева, по улице Некрасовской от ул.ицыМаксима Горького до Куйбышева, по улице Льва Толстого от улицы Максима Горького до Куйбышева, по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до Ульяновской, по улице Ульяновской от улицы Чапаевской до Молодогвардейской.
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