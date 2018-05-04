Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат и первенство Самарской области по велосипедному спорту. Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут действовать с 10 до 16 часов. Соответствующие знаки на перекрытом отрезке будут установлены позднее.
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