Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти 30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике « Происшествия …