3
39
31
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    888   .d8888b.                d8b   .d8888b.             888b    888 
 888    888  d88P  Y88b               Y8P  d88P  Y88b            8888b   888 
 888    888  888    888                    888                   88888b  888 
 8888888888  Y88b. d888  888  888    8888  888d888b.    .d88b.   888Y88b 888 
 888    888   "Y888P888  `Y8bd8P'    "888  888P "Y88b  d8P  Y8b  888 Y88b888 
 888    888         888    X88K       888  888    888  88888888  888  Y88888 
 888    888  Y88b  d88P  .d8""8b.     888  Y88b  d88P  Y8b.      888   Y8888 
 888    888   "Y8888P"   888  888     888   "Y8888P"    "Y8888   888    Y888 
                                      888                                    
                                     d88P                                    
                                   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

Во вторник утром, 31 июля, водитель белой иномарки Suzuki сбил женщину, которая выходила из трамвая на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Отметим, что остановка общественного транспорта «Юбилейная» находится на опасном участке — пассажиры покидают трамвай буквально на середине проезжей части. 
1 августа 2018, 08:46
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

В Самаре ‍мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Приорой»

Ночью 30 июля в областной столице произошла авария с участием байкера. В 00:45 19-летний водитель легковушки «Лада Приора» ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности. По предварительной информации, возле дома №1/1 по Южному шоссе он не уступил дорогу байку, 
31 июля 2018, 01:38
Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Под Сызранью байкер наехал на загоравшую на берегу женщину и сбежал

Странная авария произошла под Сызранью в поселке Балашейка. Неизвестный мотоциклист примерно в 16:00 28 июля ехал вдоль озера. Внезапно он совершил наезд на загорающую на берегу 35-летнюю женщину и скрылся. Отдыхающую доставили в сызранскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом 
31 июля 2018, 09:26
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия 
16 июля 2018, 10:26
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх