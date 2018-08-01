31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка врезалась в препятствие.
В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка «Гранты». Она получила травму головы. После оказания медпомощи ей назначили амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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