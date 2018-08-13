В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце



Первым на подмогу подошел случайный прохожий, который оказался военным. Ему … В воскресенье, 12 августа, на озере Сакулино в Новокуйбышевске случилось ЧП: женщина потеряла сознание прямо в воде. Отдыхающая ушла под воду, и свидетели тут же начали звать на помощь.Первым на подмогу подошел случайный прохожий, который оказался военным. Ему