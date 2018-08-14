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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской области подвели 

14 августа 2018, 05:57
Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова

Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.

«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

14 августа 2018, 03:57
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Полицейские из Сергиевского района проводят проверку инцидента, который случился днем 9 августа. Оказалось, что на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По предварительным данным, он попытался надругаться над ней, но школьница не растерялась и ранила его ножом в спину. К счастью, 
14 августа 2018, 01:24
В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

В понедельник, 13 августа, произошла авария, в которой пострадал ребенок. Примерно в 15:30 на улице Вольской 29-летний водитель ехал на Hyundai Grand Starex со стороны улицы Александра Матросова в направлении Ново-Вокзальной. В районе дома № 61 по Вольской он сбил 
14 августа 2018, 11:30
В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь 
14 августа 2018, 08:59
В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце

В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце

В воскресенье, 12 августа, на озере Сакулино в Новокуйбышевске случилось ЧП: женщина потеряла сознание прямо в воде. Отдыхающая ушла под воду, и свидетели тут же начали звать на помощь.

Первым на подмогу подошел случайный прохожий, который оказался военным. Ему 
13 августа 2018, 10:12
Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

Следователи выяснят, почему произошел взрыв в частном доме под Тольятти

В Самарской области стартовала доследственная проверка по факту взрыва в частном доме под Тольятти. Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа в котельной одного из частных домов на улице Рябиновой в поселке Приморский Ставропольского района взорвался неустановленный предмет. 
13 августа 2018, 08:34
В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.

На тушение возгорания прибыли 
13 августа 2018, 09:47
«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

В субботу, 11 августа, в Сызрани зафиксировали ЧП. С незастекленного балкона на четвертом этаже дома № 97 на проспекте Гагарина выпал мужчина. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Сызрани. По неофициальной информации, у мужчины кроме черепно-мозговой 
12 августа 2018, 10:18
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