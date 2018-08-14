13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:
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Самарцы просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова
Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
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12 августа 2018, 10:18