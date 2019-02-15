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Материалы по теме:

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста 
15 февраля 2019, 07:25
Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют 
14 февраля 2019, 04:41
На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое 
14 февраля 2019, 03:32
Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного 

14 февраля 2019, 02:22
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ

В Самарской области на 11% превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. При этом он отмечает, что речь идет именно о регионе в целом. 

14 февраля 2019, 10:47
Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно 

14 февраля 2019, 10:03
Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой обратилась жительница Самары Т. Она рассказала, что осталась сиротой, как и две ее сестры. Десять лет назад, в 1997 году девочек изъяли из семьи и поместили в детский дом, а 
14 февраля 2019, 07:49
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

Возвращаясь 
13 февраля 2019, 12:14
Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары

На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. 

13 февраля 2019, 10:56
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
12 февраля 2019, 08:45
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