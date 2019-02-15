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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Заправщик для ракет
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему
Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют …
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14 февраля 2019, 04:41
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На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
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14 февраля 2019, 03:32
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Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области
Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного …
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14 февраля 2019, 02:22
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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15 206 жителей Самарской области заболели гриппом и ОРВИ
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14 февраля 2019, 10:47
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Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома
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14 февраля 2019, 10:03
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Не уследили: в Самаре жилье для детей-сирот превратилось в «бомжатник»
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14 февраля 2019, 07:49
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Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
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13 февраля 2019, 12:14
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Прокуратура нашла неубранный снег в Кировском районе Самары
На днях прокуратура Кировского района Самары совместно с представителями местных властей и сотрудниками ГИБДД провела проверку качества уборки снега. Осмотр проходил на всех основных улицах: Черемшанской, Мирной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, Олимпийской, Товарной, Магистральной, Зубчаниновском и Аэропортовском шоссе. Везде были выявлены нарушения. …
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13 февраля 2019, 10:56
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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