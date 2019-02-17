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Материалы по теме:

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.

По информации пресс-службы горадминистрации, в момент  инцидента рабочие чистили 
16 февраля 2019, 08:04
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
 
- Работник был зажат между металлическими конструкциями во время 
13 февраля 2019, 11:15
В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова

Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова

2 февраля исполняется 60 лет с предположительного момента гибели тургруппы Дятлова на Северном Урале. Во время похода при неизвестных обстоятельствах погибли 9 участников группы, а события роковой ночи породили огромное количество версий – от схода лавины и нападения преступников, до 

1 февраля 2019, 05:27
В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома

В четверг, 31 января, в Сызрани произошла трагедия. Из окна 16-этажного дома № 19 по проспекту Королева по неизвестной причине упал вниз молодой парень. Юноша, на вид примерно 20 лет, получил страшные травмы и погиб на месте. Как говорят очевидцы, 
1 февраля 2019, 10:06
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