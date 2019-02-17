Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре 16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.



По информации пресс-службы горадминистрации, в момент инцидента рабочие чистили …