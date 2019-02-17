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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
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13 февраля 2019, 11:15
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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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Телеканал Рен ТВ провёл спецрасследование гибели группы Дятлова
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1 февраля 2019, 05:27
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В Сызрани молодой человек выпал из окна 16-этажного дома
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1 февраля 2019, 10:06
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