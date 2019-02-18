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Материалы по теме:

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре

Полицейские проверяют обстоятельства ночной аварии в Самаре, в которой двое мужчин получили тяжелые травмы. В ночь на воскресенье, 17 февраля, около дома № 161 по улице Авроры автомобилист сбил двух пешеходов, которые стояли на обочине, и врезался в пару припаркованных 
18 февраля 2019, 08:27
«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО

Известное некогда заведение у рынка «Караван» стало еще одной жертвой обильных снегопадов. Видеоблогер Мокасин TV опубликовал в Youtube запись, сделанную на Московском шоссе.
 
Ресторан не работает, потому, вероятно, пострадавших, к счастью, нет.
 
Ленты новостей в Самаре в эти 
17 февраля 2019, 08:22
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Мало Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
17 февраля 2019, 02:57
Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре

Сильный снегопад, обрушивающийся на Самару в конце рабочей недели, стал причиной очередного ЧП. В этот раз инцидент произошел в строительном магазине на улице Товарной.  Сначала, в торговом зале, где было множество посетителей, обрушилась часть подвесного потолка. Спустя полминуты, в зал 
17 февраля 2019, 02:03
В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег

Странный инцидент засняли случайные свидетели в Сызрани. По словам очевидцев, 8 февраля около дома № 6 по улице Астраханской остановилась белая «Лада Гранта». Дело было ночью, в 23:50, но на записи хорошо видно, что неизвестный мужчина вытащил обездвиженное тело человека 
17 февраля 2019, 10:09
Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.

По информации пресс-службы горадминистрации, в момент  инцидента рабочие чистили 
16 февраля 2019, 08:04
В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина

О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
 
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
 
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации 
16 февраля 2019, 04:32
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
12 февраля 2019, 08:45
В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью

Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.

Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.

Наиболее 
23 февраля 2017, 11:20
Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре

Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре

Сотрудники прокуратуры оценили состояние дорожного покрытия тротуаров в Самарском районе столицы губернии. Проверка показала, что управляющая компания «Альтернатива» ненадлежащим образом очищает их от снега и наледи. В результате создается потенциальная опасность для пешеходов, которые рискуют получить травмы, и складывается негативная 

30 декабря 2014, 12:34
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