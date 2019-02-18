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В Самаре пьяный лихач сбил пешеходов на Авроре
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18 февраля 2019, 08:27
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«Чайхана» теперь не та. Снег проломил шатер заведения. ВИДЕО
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17 февраля 2019, 08:22
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
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17 февраля 2019, 03:29
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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре
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17 февраля 2019, 02:03
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В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
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17 февраля 2019, 10:09
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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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В Самаре на автомобиль с людьми рухнула снежная лавина
О сходе огромного сугроба с крыши самарского Троицкого рынка очевидцы сообщили в паблике «Подслушано. Самара» соцсети «ВКонтакте»
По словам свидетеля, в машине находились люди. Однако, к счастью, никто не пострадал.
В комментариях горожане высказываются, что ждать компенсации …
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16 февраля 2019, 04:32
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью
Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.
Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.
Наиболее …
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23 февраля 2017, 11:20
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Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре
Сотрудники прокуратуры оценили состояние дорожного покрытия тротуаров в Самарском районе столицы губернии. Проверка показала, что управляющая компания «Альтернатива» ненадлежащим образом очищает их от снега и наледи. В результате создается потенциальная опасность для пешеходов, которые рискуют получить травмы, и складывается негативная …
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30 декабря 2014, 12:34
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