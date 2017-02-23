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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

Вчера, 6 января, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает Приволжский УГМС.
 
Предыдущее достижение от 6 января держалось с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки зафиксировали на уровне 
7 января 2017, 02:56
В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов

Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
 
За уборку дворов отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Своевременность и качество расчистки - на контроле административных комиссий, глав районов и департамента городского хозяйства и экологии. Мониторинг - 

8 декабря 2016, 10:23
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото

В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав 
9 марта 2016, 10:33
В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки

В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки

Вчера, 20 февраля, около 16:00 в Самаре возле одного из магазинов по улице Чернореченской травму получила 62-летняя женщина. На нее с крыши 5-этажного дома свалилась сосулька, передает портал Волга Ньюс.

 
По предварительным данным, пенсионерка получила сильный удар 
21 февраля 2016, 02:55
В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега

В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега

Вчера, 29 января, на оперативном совещании при главе Самары было принято решение об организации дополнительного пятого полигона для вывоза снега. Новый объект должны открыть на следующей неделе в поселке Зубчаниновка. Туда из областной столицы смогут вывезти более 150 тысяч тонн 
30 января 2016, 11:29
В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой

Об этом говорили в понедельник на совещании в городской администрации. С отчетами об уборке дорог и крыш домов от снега выступили главы районов и руководитель департамента ЖКХ и экологии.

С начала января в Самаре выпало более 170% от месячной 
26 января 2016, 03:06
В блогах: Жителям Мехзавода угрожают с крыш

В блогах: Жителям Мехзавода угрожают с крыш

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что жителям Мехзавода угрожают с крыш огромные сосульки. "Честно говоря, меня пробил ледяной пот, когда увидела, что люди совершенно спокойно гуляют под этими ледяными убийцами. Это ужасно. Очевидно, "люди" живут только в центре города. А 
18 декабря 2015, 06:20
Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре

Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре

Сотрудники прокуратуры оценили состояние дорожного покрытия тротуаров в Самарском районе столицы губернии. Проверка показала, что управляющая компания «Альтернатива» ненадлежащим образом очищает их от снега и наледи. В результате создается потенциальная опасность для пешеходов, которые рискуют получить травмы, и складывается негативная 

30 декабря 2014, 12:34
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