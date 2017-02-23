В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав … В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба., к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав