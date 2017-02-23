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6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега
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7 января 2017, 02:56
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В Самаре увеличат количество снегоуборочной техники и профильных специалистов
Руководством города поставлена задача увеличить количество снегоуборочной техники и профильных специалистов.
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8 декабря 2016, 10:23
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Крыши Самары чистят альпинисты
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4 ноября 2016, 10:03
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В Сызрани упавшая с крыши ледяная глыба разбила стекло припаркованного Audi, есть фото
В Сызрани вечером 5 марта с крыши одного из многоэтажных домов по улице Володарского на автомобиль Audi свалилась ледяная глыба. Как передает «Маленькая Сызрань», к "счастью", она разбила только заднее стекло и никого не покалечила. Когда владелец автомобиля, припарковав …
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9 марта 2016, 10:33
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В Самаре на Чернореченской сосулька упала на голову пенсионерки
Вчера, 20 февраля, около 16:00 в Самаре возле одного из магазинов по улице Чернореченской травму получила 62-летняя женщина. На нее с крыши 5-этажного дома свалилась сосулька, передает портал Волга Ньюс.
По предварительным данным, пенсионерка получила сильный удар …
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21 февраля 2016, 02:55
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В Самаре организуют пятый полигон для вывоза снега
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30 января 2016, 11:29
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В Самаре для УК обновят нормативы по обеспеченности спецтехникой
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26 января 2016, 03:06
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В блогах: Жителям Мехзавода угрожают с крыш
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что жителям Мехзавода угрожают с крыш огромные сосульки. "Честно говоря, меня пробил ледяной пот, когда увидела, что люди совершенно спокойно гуляют под этими ледяными убийцами. Это ужасно. Очевидно, "люди" живут только в центре города. А …
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18 декабря 2015, 06:20
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Прокуратура проверила качество тротуаров в Самаре
Сотрудники прокуратуры оценили состояние дорожного покрытия тротуаров в Самарском районе столицы губернии. Проверка показала, что управляющая компания «Альтернатива» ненадлежащим образом очищает их от снега и наледи. В результате создается потенциальная опасность для пешеходов, которые рискуют получить травмы, и складывается негативная …
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30 декабря 2014, 12:34