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В Самаре от падения сосулек пострадали мужчина и женщина
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28 декабря 2017, 01:13
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Коммунальщики, вам «привет»: На Безымянке мужчину едва не убило сосулькой
Сегодня, 9 декабря, днем в Самаре в результате несчастного случая пострадал мужчина. На него с крыши свалилась сосулька, передает портал 63.ru. «На улице Кузнецкой на мужчину упала сосулька и пробила ему голову. Вроде живой, увезли на скорой», - сообщает …
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10 декабря 2017, 12:28
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В Самаре на Революционной припаркованные автомобили побило снежной наледью
Вчера, 22 февраля, в Самаре несколько беспечных автомобилистов стали жертвами потепления.
Как передает 63.ru, на улице Революционной сразу несколько легковушек, припаркованных возле жилого дома, накрыло сошедшей с крыши снежной «лавиной». Наледь и снег нанесли значительный ущерб автомобилям.
Наиболее …
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23 февраля 2017, 11:20
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Крыши Самары чистят альпинисты
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4 ноября 2016, 10:03