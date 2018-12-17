Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.



Спустя месяц, …