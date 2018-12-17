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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11
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В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч
Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и …
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17 декабря 2018, 10:46
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В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым
В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
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17 декабря 2018, 08:13
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Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин
В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик …
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17 декабря 2018, 07:35
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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
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14 декабря 2018, 10:45
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Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек
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16 декабря 2018, 04:10
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В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа
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12 декабря 2018, 04:11
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В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
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12 декабря 2018, 12:58