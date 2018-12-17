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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти нарисовали мурал с Игорем Акинфеевым

В Тольятти на одном из домов по улице Коммунальной художники завершили первый мурал, посвященный прошедшему ЧМ-2018. В частности, мастера увековечили бывшего вратаря сборной Игоря Акинфеева.
 
- Рисунок сделан без техники, методом промышленного альпинизма, одним художником @nim_one_nim, погода была сурова, однако труды 
17 декабря 2018, 08:13
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Сегодня, 16 декабря, рано утром на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Крупской в Сызрани. Там загорелся частный дом. Пламя охватило участок в 120 квадратных метров.
На тушение пожара выезжало пожарно-спасательное подразделение 

16 декабря 2018, 04:10
В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В среду, 12 декабря, пожарные выезжали на улицу Коммунаров в Сызрани. Сигнал о пожаре в частном доме поступил в 4:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя полностью было затушено в 6:22. Официальных данных о пострадавших нет, но ранее в 
12 декабря 2018, 04:11
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не  успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.

Спустя месяц, 
12 декабря 2018, 12:58
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