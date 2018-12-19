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Материалы по теме:

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт почти 250 домов перенесли на следующий год. Работы отсрочили из-за длительных процедур согласования, недобросовестных подрядчиков и крайне низкой исполнительности рабочих, заявляют в губдуме. К настоящему моменту ремонт завершен только на 366 объектах на сумму 1 млрд 
19 декабря 2018, 12:22
В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей

В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей

В областной столице завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 (Красноглинский район) Управления МВД России по городу Самаре. Его подозревают в тайном хищении чужого имущества.

По версии следствия, в июне 2017 
19 декабря 2018, 11:50
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года

В Самарской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в нападении на сотрудника «скорой помощи». Криминальная история произошла еще 24 января этого года в Сызрани.

Местный житель Сергей Гордеев находился в одной из квартир дома на улице Лазо. Он 
18 декабря 2018, 04:09
Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре

За последние три дня в Самаре выпало рекордное количество осадков, и коммунальщики уже приступили к очистке кровель. Неустойчивая погода со снегопадами и потеплениями привела к тому, что на крышах домов Самары появились первые сосульки. Жители домов с покатыми кровлями 
12 декабря 2018, 08:21
В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии

С 17:00 воскресенья, 9 декабря, без горячего водоснабжения остались два многоквартирных дома в Юго-Западном районе. По сообщению администрации Сызрани, отключение в многоэтажках № 60 и 68 по проспекту 50 лет Октября связано с коммунальной аварией — прорыв на сетях произошел 
10 декабря 2018, 08:21
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны

В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны

В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, 
29 ноября 2018, 06:45
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