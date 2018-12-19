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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
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19 декабря 2018, 02:34
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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019
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19 декабря 2018, 12:22
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В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей
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19 декабря 2018, 11:50
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В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши
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19 декабря 2018, 09:56
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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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Житель Сызрани, который ранил фельдшера «скорой помощи», отправится в колонию на 4,5 года
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18 декабря 2018, 04:09
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Коммунальщики усиленно чистят кровли в Самаре
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12 декабря 2018, 08:21
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В Сызрани жители многоэтажек лишились горячей воды из-за коммунальной аварии
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10 декабря 2018, 08:21
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В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии
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4 декабря 2018, 08:05
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В Самаре продолжается уборка снега: жители поселка Толевый остались довольны
В Самаре продолжается снегопад, который начался ещё на прошлой неделе. Осадки, по прогнозам синоптиков, должны были прекратиться в этот четверг, и возобновиться в следующий понедельник. Пока работу коммунальных служб сложно назвать удовлетворительной — город уже неоднократно вставал в 9-балльные пробки, …
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29 ноября 2018, 06:45