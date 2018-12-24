На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.



По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на …