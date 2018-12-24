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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти
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22 декабря 2018, 03:22
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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме
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20 декабря 2018, 11:27
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Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза
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20 декабря 2018, 09:50
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Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти
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17 декабря 2018, 11:11