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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Сегодня, 22 декабря, в Сызрани прошли памятные мероприятия в честь трагически погибших пожарных Михаила Луценко и Сергея Вотрина.
 
В город прибыл первый замначальника регионального ГУ МЧС Алексей Аникин.
 
Сначала на фасаде Сызранского политехнического колледжа на Карла Маркса открыли 
22 декабря 2018, 03:22
В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В Тольятти 20 человек тушили мансарду в жилом доме

В среду вечером, 19 декабря, в Тольятти произошел крупный пожар. В 19:57 дежурному сообщили о возгорании на Лесопарковом шоссе в Центральном районе Автограда. На площади 200 квадратных метров горела мансарда в жилом доме. На месте событий работали 20 сотрудников оперативного 
20 декабря 2018, 11:27
Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза

В ночь на четверг, 20 декабря, в 02:30 в Самаре была восстановлена подача воды жителям домов, которые затронула авария на улице Мориса Тореза. Напомним, что с 18 декабря велись аварийно-строительные работы на водоводе диаметром 900 миллиметров дома №67, который повредила 
20 декабря 2018, 09:50
Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

Человек погиб на крупном пожаре в Тольятти

В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На 

17 декабря 2018, 11:11
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