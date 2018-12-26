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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить 
26 декабря 2018, 02:49
С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С начала зимнего сезона на полигоны отправили 81 331 тонну снежных масс. Причем, в понедельник, 24 декабря утилизировали 6233,4 тонны, а накануне - уже 7722,3. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, за смену задействуют до 300 машин, дорожные 
26 декабря 2018, 02:20
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и 
26 декабря 2018, 12:49
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Стало известно, что дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства. Тело девушки с колото-резаными ранениями на шее и туловище нашли примерно в десять вечера 23 декабря неподалеку 
26 декабря 2018, 12:13
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

В среду, 26 декабря, в четыре часа утра грузовик КАМАЗ повредил газопровод в районе дома №13 по улице Нефтяной, проходящий над проезжей частью дороги. К счастью, никто не пострадал, утечку газа устранили.
 
- Прекращена подача газа в жилой сектор в 
26 декабря 2018, 09:53
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти

Сегодня, 22 декабря, в Сызрани прошли памятные мероприятия в честь трагически погибших пожарных Михаила Луценко и Сергея Вотрина.
 
В город прибыл первый замначальника регионального ГУ МЧС Алексей Аникин.
 
Сначала на фасаде Сызранского политехнического колледжа на Карла Маркса открыли 
22 декабря 2018, 03:22
В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
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