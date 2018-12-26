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«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив
Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить …
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26 декабря 2018, 02:49
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района
В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и …
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26 декабря 2018, 12:49
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Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
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26 декабря 2018, 12:13
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа
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26 декабря 2018, 09:53
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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Никто не забыт: В Сызрани на месте гибели пожарных открыли стелу памяти
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22 декабря 2018, 03:22
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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46