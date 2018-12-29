Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре» В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во …