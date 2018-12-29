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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
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29 декабря 2018, 01:41
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице
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28 декабря 2018, 12:21