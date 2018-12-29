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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»
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29 декабря 2018, 02:26
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
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17 декабря 2018, 05:01
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Мэрия Самары: «Уборка города ведется в непрерывном режиме»
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15 декабря 2018, 12:38
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Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое
Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по …
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12 декабря 2018, 11:18