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Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Расход химического реагента в Самаре сократили вдвое

Особенности уборки от снега улично-дорожной сети губернской столицы обсудили на брифинге представители департамента городского хозяйства и экологии и сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России Самары. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина поручила изменить подход к использованию реагентов и по 
12 декабря 2018, 11:18
С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега

В ночь на вторник, 11 декабря,  в Сызрани убирали город от снега 16 единиц техники. С улицы Советской на отрезке от улицы Победы до Володарского и от Победы до детского парка «Гномик» вывезли 132 кубометра снега. 

Кроме того, рабочие занимались 
11 декабря 2018, 10:46
В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре изменится подход к использованию реагентов: решено, что дорожные рабочие снизят объем высыпаемой на трассы смеси. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за минувшие выходные было убрано почти 3000 тонн снега. Рабочие проводили механическую расчистку 
11 декабря 2018, 08:30
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
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