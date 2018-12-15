По информации синоптиков, за прошедшую ночь в Самаре выпало почти 6 мм осадков. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства и экологии, ночью улично-дорожную сеть очищали от снега 255 единиц техники и 122 специалиста муниципальных предприятий. Уборка производилась в первую очередь на основных магистралях с интенсивным движением общественного транспорта и вблизи социальных учреждений. За это время с улиц города было вывезено более 4200 тонн снега.
В дневную смену на уборке улиц города планируется задействовать не менее 200 специалистов и 145 единиц спецтехники.
По словам руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, ночью удалось расчистить большую часть уличного-дорожной сети Самары. Днем основной упор будет сделан на уборке тротуаров, посадочных площадок, расчистке пешеходных переходов и радиусов.
Администрация города по-прежнему убедительно просит автовладельцев по возможности не оставлять машины на обочинах проезжих частей - это существенно затрудняет расчистку магистралей и вывоз снег.
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