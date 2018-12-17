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Материалы по теме:

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "Терра", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Назначен новый глава Минстроя Самарской области

Назначен новый глава Минстроя Самарской области

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор 
17 декабря 2018, 04:35
Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.

66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной 
17 декабря 2018, 04:18
В Самаре появились 69 катков

В Самаре появились 69 катков

В областной столице залили 69 ледовых площадок из запланированных 125. Об этом рассказал в понедельник, 17 декабря, глава департамента физической культуры и спорта Андрей Вдовин. 29 из них расположены во дворах, еще столько же - на территориях школ, также появились 
17 декабря 2018, 03:11
Ночное ДТП: в Тольятти «семерка» сбила пешехода на Баныкина

Ночное ДТП: в Тольятти «семерка» сбила пешехода на Баныкина

В воскресенье, 16 декабря, в 1:03 в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Диагональной в направлении Кунеевской. В районе дома № 41а по улице Баныкина он сбил пешехода, который шел в 
17 декабря 2018, 01:25
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
Двое детей пострадали в Сергиевском районе в столкновении Опеля и фуры

Двое детей пострадали в Сергиевском районе в столкновении Опеля и фуры

Вчера, 15 декабря, поздно вечером в Сергиевском районе произошло ДТП.

По версии сотрудников полиции, 31-летняя автоледи двигалась на автомашине «Опель Астра» по автомагистрали М5 «Урал» со стороны Уфы по направлению в Самару.

На 1109 км автомобилистка нарушила правила 
16 декабря 2018, 03:30
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