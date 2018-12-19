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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской

В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской

В Самаре демонтировали «проклятый» столб на улице Галактионовской. Во вторник, 18 декабря, на пересечении Гагалктионовской и Студенческого переулка произошла очередная авария, автомобиль врезался в установленную на дороге световую опору. Напомним, что водители постоянно жаловались на него — слишком часто в 
19 декабря 2018, 09:10
В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП

В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП

Накануне, 17 декабря, в Ленинском районе Самары произошла крупная авария — столкнулись две иномарки, а в итоге пострадал пешеход. По данным полицейских, 26-летний водитель Ford Transit ехал по улице Галактионовской в сторону Маяковского. Он собирался развернуться, но занял неправильное положение 
18 декабря 2018, 01:52
В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
В ДТП с двумя иномарками и маршруткой пострадали двое самарцев

В ДТП с двумя иномарками и маршруткой пострадали двое самарцев

В воскресенье, 9 декабря, в областной столице произошла очередная автоавария на трамвайных путях. ДТП случилось на улице Пензенской. По словам очевидцев, водитель иномарки «Сузуки» не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Мицубиси» и 
9 декабря 2018, 07:43
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