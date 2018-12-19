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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской
В Самаре демонтировали «проклятый» столб на улице Галактионовской. Во вторник, 18 декабря, на пересечении Гагалктионовской и Студенческого переулка произошла очередная авария, автомобиль врезался в установленную на дороге световую опору. Напомним, что водители постоянно жаловались на него — слишком часто в …
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19 декабря 2018, 09:10
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В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП
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18 декабря 2018, 01:52
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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В ДТП с двумя иномарками и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43