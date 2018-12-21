Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.



Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к …