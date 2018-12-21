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Материалы по теме:

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО

Фигурантку нашумевшего «дела блогеров» Наталью Умярову освободят условно-досрочно. Такое решение вынес Советский районный суд 20 декабря. Если в течение 10 дней его не обжалуют, то она выйдет на свободу.

Напомним, что еще в 2015 году она была приговорена к 
21 декабря 2018, 12:09
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода

В четверг, 20 декабря, в Ставропольском районе области произошла смертельная авария. В 23:30 на 949-м километре трассы М-5 «Урал» водитель легковушки совершил наезд на пешехода, который стоял на правой обочине автодороги без светоотражающих элементов на одежде. Этот человек получил страшные 
21 декабря 2018, 09:38
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

В четверг, 20 декабря, произошла смертельная авария в окрестностях Сызрани. Примерно в 12:00 молодой водитель грузовика DAF ехал по трассе мимо Сызрани в сторону Самары. По словам водителя, на «раменском» перекрестке он увидел женщину. После перекрестка он остановил машину на 
20 декабря 2018, 03:06
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

В среду, 19 декабря, в областной столице произошла авария на проспекте Металлургов, в которой пострадали два человека. 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 150 Prado ехал в 10:25 по проспекту Металлургов с улицы Металлистов в направлении Севастопольской. По предварительной информации, на 
20 декабря 2018, 10:44
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
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