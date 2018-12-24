В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице В воскресенье, 23 декабря, 25-летний пьяный водитель ехал на иномарке «Вольво» по улице Комзина в направлении Лесопаркового шоссе в Тольятти. В какой-то момент он не сумел справиться с управлением и врезался в световую опору, пострадали четыре человека. Трое молодых людей …