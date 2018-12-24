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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице

В воскресенье, 23 декабря, 25-летний пьяный водитель ехал на иномарке «Вольво» по улице Комзина в направлении Лесопаркового шоссе в Тольятти. В какой-то момент он не сумел справиться с управлением и врезался в световую опору, пострадали четыре человека. Трое молодых людей 
24 декабря 2018, 02:32
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам 

23 декабря 2018, 04:24
Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Сегодня, 22 декабря, примерно в 10-45 утра в Самаре произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе, напротив Филармонии, столкнулись фура «Ман» и «Ниссан Кашкай».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 47-летний водитель грузовика ехал от улицы Куйбышева 
22 декабря 2018, 02:48
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
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