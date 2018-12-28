Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги женщина не сумела справиться с управлением и ее «Лада Калина» оказалась на встречной полосе, где столкнулась с пикапом Renault Kangoo. После ДТП отечественная легковушка не остановилась и скатилась в кювет. Водитель «Калины» скончалась на месте от полученных травм, а 55-летний шофер Renault Kangoo попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в региональном ГУ МВД. Полицейские ведут проверку, выясняют все обстоятельства и причины аварии.
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