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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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Снегопад, метель и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
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24 декабря 2018, 08:40
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Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах
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24 декабря 2018, 08:07
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Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки
Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам …
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23 декабря 2018, 04:24
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Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»
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22 декабря 2018, 02:48
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Заглох на рельсах: Под Самарой поезд протаранил «Камаз»
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22 декабря 2018, 02:10
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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами
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17 декабря 2018, 02:09
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Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин
В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик …
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17 декабря 2018, 07:35
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Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
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14 декабря 2018, 11:55