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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма "О чем говорят мужчины"?
Современное российское кино довольно часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны зрителей. Но «О чем говорят мужчины», несомненно, является тем фильмом, который получил исключительно положительную оценку. Разговоры о жизни, которые ведет группа друзей в возрасте 40+, заставляют от души посмеяться и …
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6 декабря 2018, 12:15
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Тест: что вы помните о битве за Москву?
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5 декабря 2018, 08:51
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В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов
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3 декабря 2018, 03:35
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Тест: угадайте фильм Марка Захарова по одному кадру
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3 декабря 2018, 11:33
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Тест: угадайте фильм Ридли Скотта по одному кадру
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30 ноября 2018, 04:15
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру
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22 ноября 2018, 07:28
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В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку
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13 ноября 2018, 08:48
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В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей
В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит …
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10 ноября 2018, 08:35
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Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате
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7 ноября 2018, 11:43
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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
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30 октября 2018, 01:42
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29