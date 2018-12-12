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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма "О чем говорят мужчины"?

Современное российское кино довольно часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны зрителей. Но «О чем говорят мужчины», несомненно, является тем фильмом, который получил исключительно положительную оценку. Разговоры о жизни, которые ведет группа друзей в возрасте 40+, заставляют от души посмеяться и 
6 декабря 2018, 12:15
Тест: что вы помните о битве за Москву?

Тест: что вы помните о битве за Москву?

5 декабря в России отмечен как День воинской славы. 77 лет назад войска Красной Армии, отразив удар немецких войск по Москве, сами перешли в контрнаступление. Результатом операции стало первое крупное поражение вермахта за всю Вторую мировую войну. Планы нацистов по 
5 декабря 2018, 08:51
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
Тест: угадайте фильм Марка Захарова по одному кадру

Тест: угадайте фильм Марка Захарова по одному кадру

Марк Захаров больше знаком зрителям именно как театральный режиссер. Однако и его фильмы, хоть их было немного, полюбились миллионам людей. Благодаря его манере сказочные, казалось бы детские, сюжеты обретают новый, «взрослый» мир. Проблемы, которые поднимались десятки лет назад, актуальны и 
3 декабря 2018, 11:33
Тест: угадайте фильм Ридли Скотта по одному кадру

Тест: угадайте фильм Ридли Скотта по одному кадру

30 ноября свой день рождения празднует сэр Ридли Скотт, благодаря которому мир увидел «Чужого», «Бегущего по лезвию», «Царство небесное» и многие другие фильмы. Творчество режиссера часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны зрителей, но факт остается фактом – эти картины знают 
30 ноября 2018, 04:15
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Советские детские фильмы воспитали миллионы людей. Они всегда отличались не только наличием интересной сюжетной истории, но и глубокой морали. Именно поэтому, многие из этих картин, снятые десятки лет назад, не потеряли актуальность и в наши дни. Эти фильмы и сейчас 
22 ноября 2018, 07:28
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит 
10 ноября 2018, 08:35
Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в 
30 октября 2018, 01:42
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
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