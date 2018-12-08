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Материалы по теме:

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня 
7 декабря 2018, 11:11
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца

В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.

В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность 
6 декабря 2018, 10:25
На сельскохозяйственных ярмарках в Самаре побывали 265 тысяч человек

На сельскохозяйственных ярмарках в Самаре побывали 265 тысяч человек

В администрации Самары подвели итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. Всего в городе функционировали семь площадок в различных районах областного центра. Там смогли реализовать свою продукцию не только местные производители, но также торговцы из Оренбуржья, Пензенской области и других регионов. Для пенсионеров 

3 декабря 2018, 04:02
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
В России подешевела гречка

В России подешевела гречка

Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как 
15 ноября 2018, 01:11
Ученые рассказали о влиянии сахарозаменителей на аппетит

Ученые рассказали о влиянии сахарозаменителей на аппетит

Международная группа ученых в процессе исследований с участием 30 человек определила влияние сахарозаменителей на аппетит человека и сравнила эти данные с воздействием обыкновенного сахара. Результаты экспериментов появились на страницах издания International Journal of Obesity.
В ходе экспериментов ученые давали участникам 

15 декабря 2016, 10:32
Ученые: Сахарозаменители негативно влияют на работу организма

Ученые: Сахарозаменители негативно влияют на работу организма

Австралийские эксперты назвали главную опасность сахарозаменителей. Частое употребление искусственных подсластителей вызывает у человека чувство голода, что грозит перееданием.
Как говорят эксперты, это не единственный вред, наносимый организму подобными составляющими рациона многих граждан. Сахарозаменители отрицательно действуют на качество сна. Зачастую увлечение 

13 июля 2016, 09:17
Ученые: Сахар сокращает продолжительность жизни

Ученые: Сахар сокращает продолжительность жизни

Сахар, как продукт, выделенный из свеклы или кубинского тростника, по мнению представителей научного сообщества, может заметно уменьшить жизнь людей на 20%. В процессе опытов с глюкозой и сахарозой эта версия нашла свое подтверждение.
Этот продукт корректирует функционирование молекулярных механизмов, которые 

22 июня 2016, 09:38
Ученые из Австралии узнали о новом неожиданном вреде от сахара

Ученые из Австралии узнали о новом неожиданном вреде от сахара

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса установили: сахар может привести к нарушениям мозговой деятельности. По их суждению, чрезмерное употребление сладкого влечет за собой такие же последствия для головного мозга, как и серьезный стресс.
В ходе экспериментов над грызунами их разделили 
17 февраля 2016, 12:15
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