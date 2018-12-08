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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой
Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня …
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7 декабря 2018, 11:11
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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«Угроза жизни и здоровью»: самарское кафе закрыли на 3 месяца
В областной столице судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе, в котором нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. Недочеты обнаружили в работе заведения, предлагающего посетителям отведать традиционные блюда узбекской кухни.
В частности, помещения были спроектированы таким образом, что не «предусматривали последовательность …
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6 декабря 2018, 10:25
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На сельскохозяйственных ярмарках в Самаре побывали 265 тысяч человек
В администрации Самары подвели итоги работы сельскохозяйственных ярмарок. Всего в городе функционировали семь площадок в различных районах областного центра. Там смогли реализовать свою продукцию не только местные производители, но также торговцы из Оренбуржья, Пензенской области и других регионов. Для пенсионеров …
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3 декабря 2018, 04:02
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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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В России подешевела гречка
Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как …
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15 ноября 2018, 01:11
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Ученые рассказали о влиянии сахарозаменителей на аппетит
Международная группа ученых в процессе исследований с участием 30 человек определила влияние сахарозаменителей на аппетит человека и сравнила эти данные с воздействием обыкновенного сахара. Результаты экспериментов появились на страницах издания International Journal of Obesity.
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15 декабря 2016, 10:32
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Ученые: Сахарозаменители негативно влияют на работу организма
Австралийские эксперты назвали главную опасность сахарозаменителей. Частое употребление искусственных подсластителей вызывает у человека чувство голода, что грозит перееданием.
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13 июля 2016, 09:17
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Ученые: Сахар сокращает продолжительность жизни
Сахар, как продукт, выделенный из свеклы или кубинского тростника, по мнению представителей научного сообщества, может заметно уменьшить жизнь людей на 20%. В процессе опытов с глюкозой и сахарозой эта версия нашла свое подтверждение.
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22 июня 2016, 09:38
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Ученые из Австралии узнали о новом неожиданном вреде от сахара
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17 февраля 2016, 12:15