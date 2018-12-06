Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах В ближайшие несколько лет в России заработает единая система документооборота в отделах Записи актов гражданского состояния. Благодаря ей граждане смогут получить все необходимые документы из любой точки страны, просто обратившись в ЗАГС по месту жительства. … С октября этого года в России