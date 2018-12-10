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Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн
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10 декабря 2018, 09:54
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Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей
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10 декабря 2018, 09:39
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Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
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10 декабря 2018, 09:26
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В блогах: диалоги в пробке
Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты".
- Найдем мандарины и в школу не пойдем.
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10 декабря 2018, 07:53
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В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой
Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня …
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7 декабря 2018, 11:11
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В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание
Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить …
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6 декабря 2018, 07:48
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В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами
В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда …
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6 декабря 2018, 07:42