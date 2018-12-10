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Материалы по теме:

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Мундиаль закончился, долги остались: Фонд капремонта возьмет кредит на 20 млн

Чемпионат мира закончился, а Самара всё никак не расплатится с долгами, накопленными во время подготовки к мундиалю. Так например, областной Фонд капремонта не до конца расплатился с подрядчиками, которые красили фасады домов на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. Поэтому организация 
10 декабря 2018, 09:54
Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей

Вывоз мусора с человека обойдется в Самарской области в 117 рублей

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии

Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров избран в Высший совет партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшие выходные в Москве на 18-м съезде единороссов. Всего в состав партийного руководства вошли четыре представителя нашего региона: помимо Азарова, это депутат Госдумы 
10 декабря 2018, 09:26
В блогах: диалоги в пробке

В блогах: диалоги в пробке

Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты". 
 
- Найдем мандарины и в школу не пойдем. 
- А 
10 декабря 2018, 07:53
В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

В блогах: Самарская область: поздняя осень под Сырейкой

Блогер Алексей Авдейчев пишет про позднюю осень под Сырейкой. "Каждое время года прекрасно по-своему, и даже в конце ноября можно найти виды, которые потрясают. Причём находятся они не где-то там, а всего в нескольких десятках километров от Самары. Сегодня 
7 декабря 2018, 11:11
В блогах: администрация Ленинского района

В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить 
6 декабря 2018, 07:48
В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами

В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда 
6 декабря 2018, 07:42
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