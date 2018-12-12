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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai
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12 декабря 2018, 05:57
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
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12 декабря 2018, 05:02
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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46
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В блогах: что будет с парком?
Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». …
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10 декабря 2018, 09:21
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В блогах: диалоги в пробке
Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты".
- Найдем мандарины и в школу не пойдем.
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10 декабря 2018, 07:53