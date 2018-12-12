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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
В блогах: осторожно, злая собака!

В блогах: осторожно, злая собака!

"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее 
11 декабря 2018, 09:46
В блогах: что будет с парком?

В блогах: что будет с парком?

Блогер и депутат Михаил Матвеев написал в "Живом Журнале" про народный сход, который состоялся в субботу на входе в Лесопарк им. 60-летия Советской власти. "Ситуация накалилась после того, как власти Самары выдали разрешение на планировку этой площадки компании «Стройресурс». 
10 декабря 2018, 09:21
В блогах: диалоги в пробке

В блогах: диалоги в пробке

Один из участников сообщества "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" поделился утренней перепиской жителей Сухой Самарки и 116-го километра, стоящих в пробке перед мостом по улице Главной. Диалог отображался в приложении "Яндекс.Карты". 
 
- Найдем мандарины и в школу не пойдем. 
- А 
10 декабря 2018, 07:53
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