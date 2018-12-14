|
Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали
|
14 декабря 2018, 05:42
|
В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»
В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание …
|
14 декабря 2018, 04:26
|
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой
|
14 декабря 2018, 04:03
|
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии
|
14 декабря 2018, 02:35
|
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной
|
14 декабря 2018, 11:55
|
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
|
14 декабря 2018, 10:26
|
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
|
13 декабря 2018, 09:17
|
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской
В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад …
|
13 декабря 2018, 09:58
|
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения
|
12 декабря 2018, 04:39
|
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
|
12 декабря 2018, 10:06
|
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
|
11 декабря 2018, 06:11
|
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного
В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря.
|
11 декабря 2018, 04:20
|
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
|
11 декабря 2018, 02:29
|
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре
Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая …
|
10 декабря 2018, 04:29
|
Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве
|
6 декабря 2018, 09:16