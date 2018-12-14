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Материалы по теме:

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Самарца, который угрожал поджечь машину Виктора Дробыша, задержали

Сотрудники МВД России задержали жителя Самары, который подозревается в мошенничестве.

- Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее 
14 декабря 2018, 05:42
В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В Тольятти неизвестный «заминировал» «АвтоВАЗ»

В пятницу, 14 декабря, неизвестный «заминировал» головной офис тольяттинского «АвтоВАЗа». Анонимное сообщение поступило в 12:50. Собеседник сотрудников полиции заявил, что в здании на Южном шоссе, 36 находится подозрительный предмет. Кинологи с собаками, а также представители Росгвардии и МЧС обследовали здание 
14 декабря 2018, 04:26
В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В Самаре на Ставропольской/Матросова появилась огромная яма с водой

В пятницу днем, 14 декабря, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. Как передает с места событий корреспондент «Терры», на пересечении улиц Ставропольской и Матросова образовался провал в асфальте. На вид размер ямы примерно 2х2 метра, она залита водой, которая разлилась 
14 декабря 2018, 04:03
В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В Самаре 159 домов и 4 детсада перевели на резервную схему из-за аварии

В пятницу, 14 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. На теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома №133 по улице Нагорной зафиксировали порыв. Сейчас на резервную схему перевели 159 многоквартирных домов и 4 детских сада. 
 
- Ремонтные работы ведёт 
14 декабря 2018, 02:35
Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

Водитель погиб: в Самарской области «Приора» врезалась в грузовик с цистерной

В четверг, 13 декабря, произошла трагедия на трассе в Кинель-Черкасском районе. В 9:40 33-летний водитель «Лады Приоры»  ехал по 12 километру автодороги Кинель-Черкассы Урал в направлении села Сергиевск. Внезапно он выдвинулся на встречную полосу, где врезался в грузовик «Скания» с 
14 декабря 2018, 11:55
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре возводят стены нового детсада на Алма-Атинской

В Самаре приступили к монтажу стен нового детского сада, который будет располагаться на улице Алма-Атинской в районе жилых домов № 138-142. Об этом в своем твиттере рассказала Управляющий микрорайоном № 37 (Кировский район) Любовь Калашникова. Напомним, что детский сад 
13 декабря 2018, 09:58
Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Отец без вести пропавшей 2 месяца назад самарчанки поделился предположениями по поводу ее исчезновения

Правоохранительные органы и волонтеры ищут бесследно исчезнувшую самарчанку Лину Сторожеву. 34-летняя женщина пропала еще 14 октября, но ее не могут найти до сих пор. Как сообщили родственники женщины, в тот день она должна была приехать к своей матери, но так 
12 декабря 2018, 04:39
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В 2019 году в Стройкерамике планируют построить новый детсад взамен аварийного

В начале 2019 года в поселке Стройкерамика планируют начать строительство нового детского сада. Об этом сообщили представители министерства образования Самарской области 11 декабря. 
 
- Из-за того, что проект был разработан в 2015 году, необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. После чего он 
11 декабря 2018, 04:20
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами 

6 декабря 2018, 09:16
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