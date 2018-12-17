|
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч
Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и …
|
17 декабря 2018, 10:46
|
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической
Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали …
|
17 декабря 2018, 08:00
|
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин
В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик …
|
17 декабря 2018, 07:35
|
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
|
14 декабря 2018, 10:45
|
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
|
5 декабря 2018, 01:37
|
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере
|
1 ноября 2018, 09:57
|
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
|
12 сентября 2018, 08:33
|
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
|
3 сентября 2018, 05:14
|
Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева
|
28 апреля 2015, 07:15
|
Фабио Капелло: "Акинфеева в момент гола ослепили лазерной указкой" (ВИДЕО)
После матча с Алжиром, который сборная России завершила вничью – 1:1, главный тренер команды на пресс-конференции выразил недовольство работой арбитра. По мнению Фабио Капелло, Игоря Акинфеева ослепили с трибун лазерной указкой.
"На это есть фотодоказательства", - подчеркнул специалист.
Напомним, сборная …
|
27 июня 2014, 01:02