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Материалы по теме:

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

Устроили автокегельбан: на трассе в Самарской области столкнулись 7 машин

В воскресенье, 16 декабря, произошла массовая авария на трассе в Волжском районе. На 1007 километре автодороги М-5 ехала иномарка «Фольксваген», «водитель которой решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения». Двигавшийся сзади с нарушением установленной дистанции грузовик 
17 декабря 2018, 07:35
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

В блогах: РЦУПП, наследие ЧМ-2018, используется не в полной мере

Блогер Анна Носова заявила, что самарский центр управления пассажирскими перевозками, наследие мундиаля, теперь используется не в полной мере. "Он был создан для мониторинга дорожного движения во время игр ЧМ. Сейчас центр нагружают только при проведении домашних матчей футбольного клуба «Крылья 
1 ноября 2018, 09:57
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева

Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева

На 3,5 месяца осужден болельщик, бросивший файер во вратаря нашей национальной команды в матче против Черногории. Мужчина также оштрафован на 750 евро, сообщает vijesti.me.
Напомним, что инцидент произошел 27 марта на стадионе соперника сборной России. В Игоря Акинфеева бросил горящий 
28 апреля 2015, 07:15
Фабио Капелло:

Фабио Капелло: "Акинфеева в момент гола ослепили лазерной указкой" (ВИДЕО)

После матча с Алжиром, который сборная России завершила вничью – 1:1, главный тренер команды на пресс-конференции выразил недовольство работой арбитра. По мнению Фабио Капелло, Игоря Акинфеева ослепили с трибун лазерной указкой.
"На это есть фотодоказательства", - подчеркнул специалист.
Напомним, сборная 
27 июня 2014, 01:02
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